اونلاين | يلا شوت الجديد PLUS مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش ليفربول الآن NQW

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يقدم لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" مشاهدة فريق ليفربول ضيفاً ثقيلاً علي نادي شيفيلد يونايتد علي أرضية ملعب ملعب برامول لين ويبث موقع يلا شوت لايف yallashoot live احداث مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد والتي تقام مساء اليوم السبت 28 سبتمبر 2019 من ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

يلعب الريدز اللقاء وهو قادم من أنتصار هام أمام نادي كيه دينز في كأس رابطة الأندية الإنجليزية kora live بهدفين دون رد، ويتصدر ليفربول الذي يلعب معهم نجم منتخب مصر محمد صلاح ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة وتبعدهم 5 نقاط عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي ، وحقق الليفر في جميع المباريات التي لعبها في البريميرليج حتي الآن kora star

بينما يدخل شيفيلد يونايتد وهو قادم من خساة بهدف دون رد أمام سندرلاند في كأس الرابطة ، yalla shoot 7asry وبينما في الدوري الإنجليزي يعتبر الفري صاعد حديثاً للدوري الممتاز ويقدم آداء متميز في الجولات السابقة ، واستطاع الفريق أن يحقق انتصارين وتعادل في جولتين من أصل 6 جولات وليحتل المركز العاشر برصيد 8 نقاط. kora on line

التشكيل المتوقع لليفربول

حراسة المرمي : أدريان kora live

خط الدفاع : آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - أليكساندر آرنولد

خط الوسط : جورجينيو فينالدوم - فابينيو - جوردان هندرسون

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خط الهجوم : ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

التشكيل المتوقع لشيفيلد سيتي

حراسة المرمي : دين هندرسون

خط الدفاع : جاك أوكونيل - جون إجان - كريس باشام

خط الوسط : إيندا ستيفينز - لوك فريمان - أوليفر نوروود - جون لوندسترام - جورج بالدوك

خط الهجوم : أوليفر مكبورني - كالوم روبينسون

موعد مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد والقنوات الناقلة

وتنطلق صافرة اللقاء في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة،yalla shoot live إضافة إلى الساعة الثانية والنصف ظهراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت أبوظبي ، ستبث مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي