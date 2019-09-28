شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر مشاهدة مباراة « ليفربول ضد شيفيلد يونايتد» الدوري الانجليزي والان مع التفاصيل

ينزل فريق ليفربول ضيفاً ثقيلاً علي نادي شيفيلد يونايتد علي أرضية ملعب ملعب برامول لين احداث مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد والتي تقام مساء اليوم السبت 28 سبتمبر 2019 من ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

يلعب الريدز اللقاء وهو قادم من أنتصار هام أمام نادي كيه دينز في كأس رابطة الأندية الإنجليزية بهدفين دون رد، ويتصدر ليفربول الذي يلعب معهم نجم منتخب مصر محمد صلاح ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة وتبعدهم 5 نقاط عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي ، وحقق الليفر في جميع المباريات التي لعبها في البريميرليج حتي الآن.

بينما يدخل شيفيلد يونايتد وهو قادم من خساة بهدف دون رد أمام سندرلاند في كأس الرابطة ، وبينما في الدوري الإنجليزي يعتبر الفري صاعد حديثاً للدوري الممتاز ويقدم آداء متميز في الجولات السابقة ، واستطاع الفريق أن يحقق انتصارين وتعادل في جولتين من أصل 6 جولات وليحتل المركز العاشر برصيد 8 نقاط.

التشكيل المتوقع لليفربول

حراسة المرمي : أدريان

خط الدفاع : آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - أليكساندر آرنولد

خط الوسط : جورجينيو فينالدوم - فابينيو - جوردان هندرسون

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خط الهجوم : ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

التشكيل المتوقع لشيفيلد سيتي

حراسة المرمي : دين هندرسون

خط الدفاع : جاك أوكونيل - جون إجان - كريس باشام

خط الوسط : إيندا ستيفينز - لوك فريمان - أوليفر نوروود - جون لوندسترام - جورج بالدوك

خط الهجوم : أوليفر مكبورني - كالوم روبينسون

موعد مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد والقنوات الناقلة

وتنطلق صافرة اللقاء في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثانية والنصف ظهراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت أبوظبي ، ستبث مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي