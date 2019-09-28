شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التشكيل المتوقع لموقعة «ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد» والان مع التفاصيل

يواجه اليوم ريال مدريد بقيادة زين الدين زيدان، جاره أتلتيكو مدريد، والذي يقوده سيموني، في إطار مباريات الجولة السابعة من الدوري الإسباني "الليجا".

وتذاع المباراة الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة مساءً بتوقيت مصر، وتنقل عبر قناة beinsports hd3.

ومن المتوقع أن يدفع زين الدين زيدان، في المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى : كورتوا

خط الدفاع : كارفخال، فاران، راموس، ناتشو

خط الوسط : كاسيميرو، كروس، رودريجيز

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خط الهجوم : جاريث بيل، كريم بنزيمة، هازارد

وعلى الصعيد الأخر، من المتوقع أن يدفع سيميوني، بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : أوبلاك

خط الدفاع : تريبيير، سافيتش، خيمينيز، لودي

خط الوسط : كوكي، توماس بارتي، ساؤول، ليمار

خط الهجوم : فيليكس، كوستا