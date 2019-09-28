شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التشكيل المتوقع لموقعة «ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد» والان مع التفاصيل
يواجه اليوم ريال مدريد بقيادة زين الدين زيدان، جاره أتلتيكو مدريد، والذي يقوده سيموني، في إطار مباريات الجولة السابعة من الدوري الإسباني "الليجا".
وتذاع المباراة الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة مساءً بتوقيت مصر، وتنقل عبر قناة beinsports hd3.
ومن المتوقع أن يدفع زين الدين زيدان، في المباراة بتشكيل مكون من :-
حراسة المرمى : كورتوا
خط الدفاع : كارفخال، فاران، راموس، ناتشو
خط الوسط : كاسيميرو، كروس، رودريجيز
خط الهجوم : جاريث بيل، كريم بنزيمة، هازارد
وعلى الصعيد الأخر، من المتوقع أن يدفع سيميوني، بتشكيل مكون من :
حراسة المرمى : أوبلاك
خط الدفاع : تريبيير، سافيتش، خيمينيز، لودي
خط الوسط : كوكي، توماس بارتي، ساؤول، ليمار
خط الهجوم : فيليكس، كوستا
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على التشكيل المتوقع لموقعة «ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.