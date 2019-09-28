شكرا لقرائتكم خبر عن ورطة قد تطيح بليفربول من كأس رابطة المحترفين والان مع التفاصيل

يواجه نادي ليفربول، أزمة قد تطيح به من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية على الرغم من وصوله لدور الـ16 بالمنافسات فور فوزه على ميلتون كينز دونز بهدفين مقابل لا شئ.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة "ذا أتلتيك الإنجليزية"، أن نادي ليفربول مهدد بالإقصاء من البطولة بسبب مخالفته للوائح مباراته الأخيرة أمام ميلتون ضمن منافسات الدور الثالث.

وشددت الصحيفة، على أن ليفربول متهم بالدفع بلاعب لايحق له المشاركة خلال لقاء ميلتون، مؤكدة إلى أن الأمر خطأ إداري فادح يضع النادي الإنجليزي في ورطة.

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وقالت الصحيفة، أن اللجنة المنظمة للبطولة قد تكتفي بتغريم ليفربول بغرامة مالية فقط وهذا سيناريو أخر بخلاف سيناريو الاستبعاد.

ويواجه ليفربول، اليوم،شيفيلد يونايتد، بعد قليل في الساعة الواحدة والنصف ظهرًا ضمن منافسات الجولة السابعة من البريميرليج.

ويتصدر ليفربول، جدول الدوري الإنجليزي، بالمركز الأول برصيد ١٨ نقطة وبفارق ٥ نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني .