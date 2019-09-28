شكرا لقرائتكم خبر عن مسعود أوزيل يقترب من مغادرة أرسنال والان مع التفاصيل
أرسنال لا يمانع في رحيل مسعود أوزيل
وأكدت الصحيفة أن نادي أرسنال مستعد للسماع إلى العروض المقدمة إلى مسعود أوزيل خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة ولا يمانع في بيع اللاعب.
ويوجد العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد مع اوزيل سواء من الدوري الصيني أو الدوري التركي أو الدوري الأمريكي.
مشاركات مسعود أوزيل مع أرسنال هذا الموسم
وقد شارك مسعود أوزيل في 6 مباريات مع نادي أرسنال خلال الموسم الحالي بمختلف المسابقات وصنع خلالهم هدف وحيد ولم يسجل أي أهداف.
كانت هذه تفاصيل خبر مسعود أوزيل يقترب من مغادرة أرسنال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.