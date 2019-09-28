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مسعود أوزيل يقترب من مغادرة أرسنال

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كشفت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية أن الألماني مسعود أوزيل لاعب وسط نادي أرسنال الإنجليزي يقترب من مغادرة النادي.

أرسنال لا يمانع في رحيل مسعود أوزيل

وأكدت الصحيفة أن نادي أرسنال مستعد للسماع إلى العروض المقدمة إلى مسعود أوزيل خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة ولا يمانع في بيع اللاعب.

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ويوجد العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد مع اوزيل سواء من الدوري الصيني أو الدوري التركي أو الدوري الأمريكي.

مشاركات مسعود أوزيل مع أرسنال هذا الموسم

وقد شارك مسعود أوزيل في 6 مباريات مع نادي أرسنال خلال الموسم الحالي بمختلف المسابقات وصنع خلالهم هدف وحيد ولم يسجل أي أهداف.

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