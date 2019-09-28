شكرا لقرائتكم خبر عن ترشيح سولاري لتدريب أحد أندية الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن سانتياجو سولاري مدرب نادي ريال مدريد السابق مرشح لتدريب أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز الفترة القادمة.

اسم النادي المرشح لتدريبه سولاري

ولم تكشف التقارير عن الأندية المرشحه ليتولى سولاري تدريبها حتى الآن ولكنها أشارت إلى أنه تم ذكر اسمه أكثر من مرة في الدوري الإنجليزي.

سولاري يظهر رغبته في التدريب بالدوري الإنجليزي

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وكان سولاري قد أظهر رغبة في التدريب بالدوري الإنجليزي الممتاز حيث قال في تصريحات صحفية: "أريد التدريب في أوروبا، في دوري كبير، رأيت الدوري الإنجليزي كيف تطور كثيراً، إنه مليئ بالثقافات الكروية، فيه مدربون إنجليز وأسبان وألمان وبلدان أخرى ".

وأضاف : " في الدوري الإنجليزي الممتاز كرة القدم التي أحبها، السرعة الكبيرة، الإحصائيات في الدوري مذهلة، إنه دوري رائع ".

رحيل سولاري عن تدريب ريال مدريد

يذكر أن شولاري كان قد تولى مهمة تدريب نادي ريال مدريد منذ فترة ولكنه رحل بسبب سوء النتائج وتولى الفرنسي زين الدين زيدان مهمة تدريب الفريق من جديد.