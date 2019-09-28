شكرا لقرائتكم خبر عن «قمصان» يقود مرانًا قويًا للاعبي الأهلي الغائبين عن لقاء «كانو سبورت» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قاد سامي قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مران مجموعة اللاعبين الغائبين عن مباراة كانو سبورت، والذي أقيم صباح اليوم السبت، على ملعب التتش.

وشارك في المران على معلول وسعد سمير وحسين السيد وجيرالدو ومحمد محمود ومحمد عبدالمنعم ومصطفى شوبير وأحمد طارق.

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ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، بدأ المران بجزء بدني خفيف ثم خاض اللاعبون فقرات تدريبية متنوعة بالكرة، اشتملت على التسليم والتسلم وتقسيمة لتجهيز جميع العناصر للمرحلة المقبلة.

واشتمل المران على فقرة للكرات العرضية والتصويب على المرمى، وتقسيمة بمشاركة حارسين.

ويستضيف الأهلي في الثامنة مساء اليوم فريق كانو سبورت على استاد برج العرب، وذلك في إياب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.