شكرا لقرائتكم صالح جمعة يغيب عن مران المستبعدين من قائمة الأهلى أمام كانو سبورت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الاهلي ضد كانو سبورت غاب صالح جمعة عن مران مستبعدي النادي الأهلي عن مباراة كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية ، لليوم الثاني على التوالي.

أشتمل مران مستبعدين الأهلى عن مواجهة كانو سبورت على فقرة للكرات العرضية والتصويب على المرمى، وتقسيمة بمشاركة حارسين، كما شهد المران عمل قياسات بدنية لبعض اللاعبين.

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ويلتقي الأهلي مع كانو سبورت في الثامنة مساء اليوم على ستاد برج العرب في اياب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا، وكان الأهلي قد حسم جولة الذهاب بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بمالابو عاصمة غينيا الاستوائية

الاهلي ضد كانو سبورت وخاض لاعبو الأهلى الغائبين مراناً قوياً صباح اليوم على ملعب التتش، وشارك فيه كلاً من علي معلول وسعد سمير وحسين السيد وجيرالدو ومحمد محمود ومحمد عبدالمنعم ومصطفى شوبير وأحمد طارق، بينما شهد المران غياب ، فيما أكتفى عمار حمدي، لاعب الفريق بأداء جلسة في الجيم، على هامش مران الغائبين

وضمت قائمة الأهلى فى مواجهة كانو سبورت كلاً من: فى حراسة المرمى شريف إكرامي، وعلى لطفى، ومحمد الشناوي، خط الدفاع أحمد فتحي، ومحمد هاني، وياسر إبراهيم، ورامى ربيعه، ومحمود وحيد، وأيمن أشرف، خط الوسط عمرو السولية، وحمدى فتحي، وحسام عاشور، ووليد سليمان، ومحمد مجدى أفشة، وحسين الشحات، ورمضان صبحي، وجونيور أجايي، وأحمد الشيخ، وإليو ديانج، وفى الهجوم صلاح محسن ووليد أزارو.