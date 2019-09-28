شكرا لقرائتكم 5 مباريات تُحدد ملامح تشكيل الأهلى فى عهد فايلر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لم يستقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلى على تشكيل مُحدد منذ توليه المسئولية الفنية للفريق الأحمر خلفاً لمارتن لاسارتي المدير الفني السابق، الذي تمت إقالته على خلفية تراجع النتائج.

مصدر داخل جهاز الكرة بالأهلى أكد أن فايلر يحاول الوقوف على مستوى جميع اللاعبين خاصة وأن سابق معرفته بالفريق هي مشاهدته لأخر 5 مباريات قاد فيها مارتن لاسارتي الفريق قبل رحيله، والتي شهدت الاعتماد على عدد قليل من اللاعبين، وبالتالي كان الخواجة مطالباً بتجربة باقي اللاعبين بالإضافة للصفقات الجديدة.

وأضاف المصدر أن فايلر وقف على مستوى عدد من اللاعبين بعد مشاهدة الـ5 مباريات الأخيرة فى حقبة لاسارتي وكان أخرها مواجهة بيراميدز فى بطولة كأس مصر والتي خسرها الفريق الأحمر بهدف نظيف.

موعد مباراة الاهلي ضد كانو سبورت



يلتقي الأهلى مع نظيره كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية فى الثامنة من مساء اليوم ( السبت) على استاد برج العرب بالإسكندرية في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وكانو سبورت ونتيجة الذهاب



ويفكر رينيه فايلر في الدفع بأكثر من لاعب لم يُشارك أساسياً في المباريات الماضية خاصة وأن نتيجة لقاء الذهاب أمام كانو سبورت تُسهّل من مباراة اليوم، حيث فاز المارد الأحمر بهدفين دون رد.

ويسعى فايلر إلى مواصلة العروض والنتائج الجيدة خلالها بعد أن مؤخراً في الفوز على الزمالك بكأس السوبر المحلي ثم الفوز على سموحة في ضربة بداية الدوري الممتاز بنسخته الجديدة لموسم 2019-2020 .

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قائمة الأهلي ضد كانو سبورت



وأعلن فايلر ضم 21 لاعبا لقائمة مباراة الأهلي ضد كانو سبورت، وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى : شريف إكرامي، وعلي لطفى، ومحمد الشناوي.

خط الدفاع : أحمد فتحي، ومحمد هاني، وياسر إبراهيم، ورامي ربيعه، ومحمود وحيد، وأيمن أشرف.

خط الوسط : عمرو السولية، وحمدي فتحي، وحسام عاشور، ووليد سليمان، ومحمد مجدي أفشة، وحسين الشحات، ورمضان صبحي، وجونيور أجايي، وأحمد الشيخ ، وإليو ديانج.

خط الهجوم : صلاح محسن ووليد أزارو.