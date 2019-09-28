شكرا لقرائتكم الزمالك يرسل أتوبيساً لنقل بعثة جينيراسيون فوت السنغالى من القاهرة إلى الإسكندرية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص مسؤولو نادى الزمالك، على إرسال أتوبيساً لنقل بعثة جينيراسيون فوت السنغالى من القاهرة إلى الإسكندرية، صباح اليوم السبت، استعداداً لمواجهة الفريقان التى ستجمع بينهما، غداً الأحد، على استاد برج العرب، فى إياب دور الـ32 لدورى أبطال إفريقيا.

ويترقب مسؤولو الزمالك، موقف جينيراسيون فوت النهائى بشأن التحرك إلى الإسكندرية اليوم من عدمه، بعد الأزمة التى شهدتها الفترة الأخيرة عقب رفض الفريق السنغالى نقل المباراة من القاهرة إلى الإسكندرية وتمسكهم بموقفهم قبل أن يرسل لهم الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، خطاباً، للتأكيد حول إقامة اللقاء فى ستاد برج العرب بدلا من بتروسبورت مع تأجيلها لمدة 24 ساعة حيث ستقام غداً الأحد بدلا من اليوم السبت.

وسيحسم مسؤولو جينيراسيون فوت، موقفهم النهائى بشأن التحرك إلى الإسكندرية اليوم من عدمه، خاصة بعدما تقرر إقامة الاجتماع الفنى الخاص بالمباراة صباح غداً الأحد كحد أقصى بحضور الحكام ومراقب المباراة المتواجدين فى الإسكندرية.