شكرا لقرائتكم الزمالك يرسل أتوبيساً لنقل بعثة جينيراسيون فوت السنغالى من القاهرة إلى الإسكندرية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وسيحسم مسؤولو جينيراسيون فوت، موقفهم النهائى بشأن التحرك إلى الإسكندرية اليوم من عدمه، خاصة بعدما تقرر إقامة الاجتماع الفنى الخاص بالمباراة صباح غداً الأحد كحد أقصى بحضور الحكام ومراقب المباراة المتواجدين فى الإسكندرية.
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