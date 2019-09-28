شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة يغيب عن مران مستبعدى الأهلى لليوم الثانى.. ومشاركة معلول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مران مستبعدى النادى الأهلى عن مباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية غياب صالح جمعة لليوم الثانى على التوالى.

واشتمل مران مستبعدى الأهلى على فقرة للكرات العرضية والتصويب على المرمى، وتقسيمة بمشاركة حارسين، كما شهد المران عمل قياسات بدنية لبعض اللاعبين.

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ويلتقى الأهلى مع كانو سبورت فى الثامنة مساء اليوم على استاد برج العرب فى إياب دور الـ32 بدورى أبطال أفريقيا، وكان الأهلى قد حسم جولة الذهاب بهدفين نظيفين فى المباراة التى أقيمت بمالابو عاصمة غينيا الاستوائية

وخاض لاعبو الأهلى مراناً قوياً صباح اليوم على ملعب التتش، شارك فيه كل من: على معلول وسعد سمير وحسين السيد وجيرالدو ومحمد محمود ومحمد عبدالمنعم ومصطفى شوبير وأحمد طارق، بينما شهد المران غياب، فيما اكتفى عمار حمدى لاعب الفريق بأداء جلسة فى الجيم، على هامش مران الغائبين

وضمت قائمة الأهلى فى مواجهة كانو سبورت كلاً من: فى حراسة المرمى شريف إكرامي، وعلى لطفى، ومحمد الشناوي، خط الدفاع أحمد فتحي، ومحمد هاني، وياسر إبراهيم، ورامى ربيعه، ومحمود وحيد، وأيمن أشرف، خط الوسط عمرو السولية، وحمدى فتحي، وحسام عاشور، ووليد سليمان، ومحمد مجدى أفشة، وحسين الشحات، ورمضان صبحي، وجونيور أجايي، وأحمد الشيخ، وإليو ديانج، وفى الهجوم صلاح محسن ووليد أزارو.