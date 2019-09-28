شكرا لقرائتكم خبر عن 6 لاعبون نجوا من سياسة التدوير بالأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ قدوم السويسرى فايلر على رأس القيادة الفنية للأهلى وهو يرفض تثبيت التشكيلة الأساسية للقلعة الحمراء بداعى عدم معرفته الكاملة لقدرات كل لاعب مؤكدا أنه سيقوم بتثبيت التشكيلة عقب تأكده من المستوى الفنى لكل لاعب على حدى .

فقد قاد فايلر الأهلى فى ثلاث مباريات بثلاث بطولات مختلفة أيضا حيث شارك بتشكيلة أولى فى لقاء كانو سبورت بلقاء الذهاب بدورى أبطال أفريقيا ، ثم خاض لقاء الزمالك فى السوبر المصرى بتشكيلة أخرى وأخيرا قاد الأهلى أمام سموحه فى الأسبوع الأول للدورى بعدما أجرى بعض التغييرات فى التشكيلة .

ورغم التغييرات الكثيرة التى يقوم بها فايلر فى القوام الأساسى للأهلى إلا أن هناك لاعبون حافظوا على مكانهم فى التشكيلة الأساسية للفريق الأحمر وهم :-

محمد الشناوى

احتفظ محمد الشناوى بمكانه كحارس أساسى للأهلى فى مبارياته الثلاث التى خاضها الأهلى مع فايلر ورفض الأخير الإقتراب من الشناوى فى ظل إيمانه بضرورة عدم الإقتراب من هذا المركز الحساس ، خاصة وأن الحارس الدولى يمر بفترة من التألق .

على معلول

أفضل ظهير أيسر بالدورى المصرى هذا الموسم ، يعيش أفضل فتراته بعدما نجح فى الحصول على هداف الأهلى فى الموسم المنقضى ، وهو ما جعله محط أنظار العديد من الأندية العربية والأوروبية خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية .

يؤمن فايلر بإمكانيات معلول كثيرا بعدما شاهد بعض مباريات الفريق فى الموسم المنقضى الذى شهد أفضل مواسم الظهير التونسى مع المارد الاحمر لذا فإنه من الصعب أن يشارك معلول أى لاعب أخر .

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رمضان صبحى

تبدل المستوى الفنى لرمضان صبحى عقب قدوم فايلر لتدريب الأهلى ، فقد تغير أداء اللاعب للأفضل وظهر بشكل مختلف ونجح فى إحراز هدف الفوز على سموحه ، يعول عليه المدير الفنى كثيرا فى بناء الهجمات ويؤكد دائما انه لاعب كبير لذا فإن الخواجه السويسرى يرفض تماما الإقتراب منه طوال أى مباراة يخوضها الأهلى سواء محليا أو خارجيا .

عمرو السولية

بالرغم من سياسة التدوير التى يتبعها فايلر فى تشكيلة الأهلى منذ قدومه إلا أن الرجل يؤمن بضرورة تثبيت ثنائى الوسط للحفاظ على الهيكل الأساسى للفريق لذا فإن عمرو السولية من اللاعبين الذين يؤدون مع الأهلى بشكل منتظم فى منطقة وسط الملعب .

أفشة

نجح محمد مجدى أفشة الوافد الجديد من بيراميدز للأهلى فى لفت نظر المدير الفنى للفريق سريعا واعتمد عليه فايلر بعدما اشتكى من مستوى صالح جمعة والذى يشارك اللاعب فى نفس المركز إلا أن عدم احتفاظ الأخير بلياقته جعل المدير الفنى يعتمد على أفشة بشكل أساسى .

حمدى فتحى

من أفضل لاعبى الوسط المدافعين بالدورى المصرى ، منذ قدومه من إنبى للأهلى وهو يشارك بشكل أساسى ، يؤمن فايلر كثيرا بقدراته الفنية ويعتمد عليه بجانب عمرو السولية فى منطقة الوسط خاصة وأن اللاعب يمتلك قدرات فنية وبدنية عالية بالإضافة إلى قدرته على التسديد من خارج منطقة الجزاء وإجادة اللعب بالرأس .