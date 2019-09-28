شكرا لقرائتكم خبر عن جينيراسيون يرفض التحرك لبرج العرب ويتمسك بمواجهة الزمالك فى بتروسبورت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفضت بعثة جينيراسيون فوت السنغالى التحرك، صباح اليوم السبت، إلى برج العرب، لخوض مباراة الزمالك المحدد لها غداً، الأحد، على ملعب برج العرب فى إياب دور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا.

وكشف مصدر مطلع فى بعثة جينيراسيون فوت بتمسك الفريق السنغالى بخوض اللقاء اليوم فى استاد بتروسبورت، فى إطار تمسكهم بخطاب الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" الذى وصل إليهم قبل 10 أيام من موعد المباراة بأنها ستقام اليوم فى بتروسبورت قبل أن يتم تأجيلها إلى غداً الأحد ونقلها إلى برج العرب.

وكان مسئولو الزمالك قد أرسلوا أتوبيسًا اليوم إلى بعثة جينيراسيون فوت فى فندق الإقامة فى مدينة نصر، للتحرك إلى الإسكندرية، ولكن وفقاً لمصدر بالبعثة أكد أنهم سيتوجهون اليوم إلى بتروسبورت وليس برج العرب لخوض اللقاء فى موعده السابق قبل تعديله وإثبات موقف حال عدم حضور فريق الزمالك.