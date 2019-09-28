شكرا لقرائتكم خبر عن ميودراج يطالب رئيس الإسماعيلى بإنهاء أزمة المستحقات المالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الصربى ميودراج المدير الفنى للنادى الإسماعيلى إبراهيم عثمان رئيس النادى والمشرف العام على فريق الكرة بسرعة حل أزمة المستحقات المالية المتأخرة للاعبين لفرض أجواء من الهدوء والتركيز على جنبات الفريق.

وكان لاعبو الإسماعيلى قد طلبوا من ميودراج التدخل لدي رئيس النادى للإفراج عن مستحقاتهم المادية المتأخرة ومقدم التعاقدات الجديدة، ومن جانبه وافق إبراهيم عثمان على طلب المدرب الصربى ووعده بإنهاء الأزمة وصرف المستحقات فى أسرع وقت بعد عودة البعثة من تونس

وتعاقد الإسماعيلي مع بيكيتى سيلفا من الشعلة السعودي وأحمد مدبولى ومحمود عبد العاطي دونجا من الزمالك بالإضافة لشراء شيلونجو بشكل نهائى من سموحة فضلا عن التعاقد مع العراقي همام طارق وخليل حجي نيمار فى صفقة انتقال حر ومحمد حمدى زكى من سموحة وإبراهيم أبو اليزيد من الداخلية ومحمد سيد مخلوف لاعب وسط الدخلية والمعار من نادى الزمالك بالإضافة للتعاقد مع محمد أحمد كماتشو مدافع وظهير أيمن الزمالك السابق ومحمود عبد المنصف حارس مرمى ناشئى الزمالك وتمديد تعاقد السداسى عبد الرحمن مجدى لاعب الفريق و محمد فوزى ومحمد مجدى حارسا الفريق ومدحت فقوسة وأحمد أيمن ومحمد صادق لمدة 5 مواسم .