شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. قرار جديد لاتحاد الكرة لمنع تكرار أزمة التصويت لـصلاح.. تعرف عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، قراراً للجنة التنفيذية داخل الجبلاية بنتظيم العمل بشأن المخاطبات الخاصة بالاتحاد، لمنع تكرار أزمة التصويت لجائزة أفضل لاعب فى العالم الأخيرة، بعرض جميع الخطابات والإيميلات التى تصل مقر الجبلاية يومياً على المجلس.

وكان الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" قد رفض صوت مصر فى التصويت لجائزة أفضل لاعب بسبب عدم صحة الإجراءات، وهو ما أصاب محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى والمحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزى بحالة من الصدمة، خصوصا أن عدم احتساب صوت الاتحاد المصرى كان له أثر بالغ فى ترتيبه بين منافسيه.

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وكشف عمرو الجناينى، فى تصريحاته سابقة، أنه سيتم محاسبة كل من أخطأ فى أزمة التصويت الخاصة باختيار أفضل لاعب ومدرب الخاصة بالاتحاد الدولى لكرة القدم، فيفا، THE BEST، بعد استبعاد صوتى مصر للمدير الفنى وقائد المنتخب وحجبهما فى التصويت الأخير وتسبب فى حرمان محمد صلاح من تصويت بلاده وعدد من النقاط المهمة فى التصويت على جائزة أفضل لاعب فى العالم.

وقال الجناينى إن اللجنة تواصلت مع الفيفا لتوضيح أسباب عدم اعتماد التصويت الخاص بمصر، ورد بخطاب رسمى على وجود خطأ فى الإجراءات.

كان محمد صلاح حصل على المركز الرابع فى سباق أفضل لاعب فى العالم خلف ميسى وفان دايك ورونالدو.