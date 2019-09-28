شكرا لقرائتكم خبر عن 31 أكتوبر الجمعية العمومية لاتحاد الهوكى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد مسئولو اتحاد الهوكى 31 أكتوبر المقبل موعدا لانعقاد الجمعية العمومية العادية للاتحاد بحضور مندوبى الأندية التابعة للجمعية العمومية.
ومن المقرر أن تشهد العمومية مناقشة ميزانية الاتحاد والحساب الختامى لاعتمادها، فضلا عن اعتماد خطة نشاط الموسم المحلى الجديد المقرر انطلاقه شهر نوفمبر المقبل.
كما تشهد العمومية أيضا إجراء بند الانتخاب على مقعد الرئيس بعدما قدم هانى حمودة الرئيس السابق للاتحاد استقالته من رئاسة مجلس إدارة الاتحاد فضلا عن المقاعد الشاغرة فى العضوية.
وتقدم حمودة باستقالته من مجلس الإدارة لاختلاف فى وجهات النظر منذ شهر رمضان الماضى، ليتولى نائبه شريف كمال أعمال الرئيس قبل أن يتقدم باستقالته هو الأخير من أجل التقدم بأوراق ترشحه على مقعد الرئيس فى الانتخابات المقبلة.
ومن المقرر أن يتم غلق باب الترشح للانتخابات حتى يوم الاثنين المقبل.
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