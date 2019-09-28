شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الإسماعيلى يتحدث عن تنفيذ تعليمات ميودراج والاستفادة من خبرات زملائه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم محمد بيومى لاعب ارتكاز الإسماعيلى التهنئة لجماهير الفريق بمناسبة صعوده لدور الــ16 ببطولة كأس العرب للأندية الأبطال.

وأضاف فى تصريحات صحفية :”المدير الفنى الصربى يسيتش طالبنا قبل بداية المباراة باللعب على الانتصار والتركيز على التسجيل ببداية المباراة”.

وواصل :”فى الشوط الثانى تحدث معنا المدرب من أجل التحلى بالهدوء واللعب من خلال الأطراف وعدم الاندفاع للأمام ، نجحنا فى تنفيذ تعليماته وخرجنا بتأشيرة التأهل رغم قوة المنافس”.

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واستكمل :”أنا أحد أصغر اللاعبين فى قائمة الفريق، لذلك أسعى باستمرار للاستفادة من خبرات زملائى بالملعب”.

وأنهى قائلا :”نعد الجميع بأننا سنبذل قصارى جهدنا فى اللقاءات المقبلة من أجل استمرار الانتصارات”.

وتعود اليوم السبت بعثة النادى الاسماعيلى للقاهرة قادمة من تونس بعد خوض مباراة أهلى بنى غازى الليبى بدور الـ 32 للبطولة العربية والتى أقيمت على استاد المنستير نظراً لعدم استقرار الاوضاع الأمنية فى دولة ليبيا.

وخسر الإسماعيلى بهدف دون رد، ليتأهل للدور التالى فى منافسات البطولة العربية، لسابق لفوزه فى لقاء الذهاب بأربعة أهداف مقابل هدفين .