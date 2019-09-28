شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلى وكانو سبورت.. عاشور الأكثر مشاركة بدورى الأبطال بـ131 مباراة وجمعة ثانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تربع حسام عاشور، لاعب وسط النادى الأهلي، على قائمة اللاعبين الأكثر مشاركة مع النادي الأهلي في دوري أبطال أفريقيا برصيد 131 مباراة، وكانت المشاركة الأولى لنجم وسط الأهلي فى مباراة أياكس كيب تاون الجنوب أفريقى في 22 يوليو 2005، فى المباراة التى فاز بها الأحمر بثنائية نظيفة.

فيما كانت المشاركة الأخيرة فى مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقى بالنسخة الماضية فى إياب دور الثمانية التي أقيمت بالقاهرة وفاز بها الفريق الأحمر بهدف نظيف، إلا أنه لم يكن كافياً للتأهل بسبب الخسارة فى الذهاب بخماسية نظيفة.

ويأتى وائل جمعة صخرة دفاع الأهلي فى المركز الثانى بقائمة الأكثر مشاركة ببطولة دورى الأبطال برصيد 99 مباراة، لكنه يتفوق فى عدد الألقاب التى توج بها بـ6 مرات فيما توج عاشور بـ5 ألقاب فقط.

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وفى المرتبة الثالثة خلف عاشور وجمعة يأتى محمد أبوتريكة برصيد 88 مباراة، مسجلا 31 هدفًا، ومتوجًا بـ5 ألقاب من البطولة الأهم فى القارة السمراء للأندية.

أحمد فتحي ظهير أيمن الأهلي يحتل المركز الرابع برصيد 83 مباراة، كما يأتى عماد متعب فى المركز الخامس برصيد 74 مباراة.