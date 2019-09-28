شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة فى دكة الزمالك أمام جينيراسيون فوت بسبب "الديفندر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه الصربى ميلتون سريدوفيتش المُلقب بـ "ميتشو"، المدير الفنى للزمالك، أزمة بشأن مقاعد البدلاء قبل مواجهة جينيراسيون السنغالى فى ظل تقلص فرص محمود عبدالعزيز، لاعب وسط الفريق، فى اللحاق بالمواجهة وكذلك قد يلحق به محمد حسن، وهو ما يعنى دخول الفريق الأبيض مواجهة الفريق السنغالى بدون وجود "ديفندر" على مقاعد البدلاء مثلما حدث للأبيض فى اللقاء الماضى أمام الاتحاد السكندرى فى الجولة الأولى من مسابقة الدورى الممتاز، والتى انتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد.

ويأتى استعادة طارق حامد وتأكد عودته للتشكيل الأساسى بمثابة تعويض لميتشو أمام جينيراسيون، خاصة بعدما أصبح أيضا أحمد سيد زيزو جاهزًا للتواجد فى هذا المركز فى حالة الحاجة إليه بعدما خاض اللقاء الماضى بجانب التونسى فرجانى ساسى أمام زعيم الثغر، فى ظل غياب طارق حامد للإيقاف، ولكن تأتى عودة حامد بجوار ساسى فى المواجهة الإفريقية لتطمئن ميتشو وتجعله يبتعد عن المجازفة بشأن الاستعانة بواحد من زيزو أو حسن قبل نهاية برنامجهما التأهيلى الذى يخضعوا له خلال الفترة الجارية، بينما يتسلح المدرب الصربى بجاهزية الثنائى يوسف أوباما وأشرف بن شرقى للعودة لقيادة الخط الأمامى مع استمرار مصطفى محمد لقيادة الهجوم.

ويلتقى الزمالك مع جينيراسيون فوت السنغالى فى إياب دور الـ32 لدورى أبطال إفريقيا ويحتاج الأبيض إلى الفوز بأى نتيجة مع الحفاظ على نظافة الشباك للتأهل إلى دور المجموعات بعدما انتهى لقاء الذهاب بينهما بفوز الفريق السنغالى بهدفين مقابل هدف.