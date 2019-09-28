الزمالك يرسل أتوبيساً لنقل بعثة جينيراسيون فوت إلى الإسكندرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل مسؤولو الزمالك أتوبيساً لنقل بعثة جينيراسيون فوت السنغالى من القاهرة إلى الإسكندرية، صباح اليوم السبت، استعداداً لمواجهة الفريقين غداً الأحد على استاد برج العرب، فى إياب دور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا.

وينتظر مسؤولو الزمالك موقف جينيراسيون فوت النهائى بشأن التحرك إلى الإسكندرية اليوم من عدمه، بعد الأزمة التى شهدتها الفترة الأخيرة بعد رفض الفريق السنغالى نقل المباراة من القاهرة إلى الإسكندرية وتمسكهم بموقفهم، قبل أن يرسل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" خطاباً للتأكيد على إقامة اللقاء باستاد برج العرب بدلا من بتروسبورت مع تأجيلها لمدة 24 ساعة، وتقام غداً الأحد بدلا من اليوم.

ومن المقرر أن يحسم مسؤولو جينيراسيون فوت موقفهم النهائى بشأن التحرك إلى الإسكندرية اليوم من عدمه، خاصة بعدما تقرر إقامة الاجتماع الفنى الخاص بالمباراة صباح غد، الأحد، كحد أقصى بحضور الحكام ومراقب المباراة المتواجدين فى الإسكندرية.