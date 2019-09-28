شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يتحمل تكاليف إقامة وانتقالات منتخب بتسوانا قبل ودية 14 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق اتحاد الكرة على تحمل تكاليف إقامة وانتقالات منتخب بتسوانا، قبل مواجهة منتخب مصر وديا يوم 14 أكتوبر المقبل، ضمن برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021.

وكان اتحاد الكرة البتسوانى طلب من نظيره المصرى تحمل تكلفة إقامته طوال فترة تواجده فى مصر، كشرط أساسى لإقامة المباراة وهو ما رحب به مسئولو الجبلاية.

وأعلن اتحاد بتسوانا لكرة القدم التواجد فى مصر يوم 7 أكتوبر لمواجهة مصر ودياً يوم 14 من نفس الشهر، فى إطار الإعداد لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 التى تقام بالكاميرون.

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وينطلق معسكر منتخب مصر فى الفترة من 7 إلى 15 أكتوبر المقبل بالقاهرة وتجرى محاولات لإقامة اللقاء باستاد القاهرة.

ويعلن حسام البدرى عن القائمة المحلية عقب مباريات الجولة الثانية، بعدما تم الاستقرار على وجود 5 محترفين هم محمد صلاح ومحمود تريزيجيه وأحمد حجازى وأحمد حسن كوكا، ومحمد الننى.

وعقد اتحاد الكرة مؤتمرا صحفيا مؤخرا لتقديم الجهاز الفنى الجديد لمنتخب مصر بقيادة حسام البدرى، والذى يضم محمد بركات مدير المنتخب وطارق مصطفى وأحمد أيوب مدربين وسيد معوض مدرب مساعد وأيمن طاهر مدرب حراس مرمى.

وتولى حسام البدرى قيادة منتخب مصر الأول لكرة القدم خلفاً للمكسيكى خافيير أجيرى الذى تمت إقالته عقب الهزيمة بهدف دون رد أمام جنوب أفريقيا والخروج من دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى استضافتها مصر.