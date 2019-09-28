شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة من اتحاد الكرة تزور المصرى بسبب تراخيص الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تزور لجنة من اتحاد الكرة نادى المصرى ببورسعيد اليوم، السبت، للتفتيش على التراخيص الخاصة بالأندية، بناءً على طلب الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، بصفته مشاركاً فى البطولة الكونفدرالية.

وخصص اتحاد الكرة لجنة من داخل الجبلاية لإعداد تقرير خاص برخص الأندية الأربعة المشاركة فى البطولات الأفريقية من أجل تقديمه لمسئولى الكاف.

وزارت لجنة اتحاد الكرة، الأربعاء الماضى، مقر النادى الأهلى للحصول على بعض الأوراق الخاص بتراخيص الأندية المحترفة مثل ميزانية النادى لمعرفة مطابقة النادى للشروط التى طلبها الكاف، كما توجهت بعدها فى نفس اليوم إلى مقر نادى الزمالك للحصول على بعض المستندات الخاصة بتطبيق تراخيص الأندية المحترفة مثل الملاعب وقطاع الناشئين والبنية التحتية للنادى، كما تفتش اللجنة التابعة لاتحاد الكرة، على المدربين الذين يعملون بالقطاعات والتأكد من ضرورة حصول كل مدرب على رخصة "c" للعمل بقطاعات الناشئين.

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وتواجد مسئولو اللجنة فى نادى بيراميدز مساء الخميس للتفتيش على رخص الأندية المحترفة بصفته مشارك فى الكونفدرالية .

وتضم اللجنة المشكلة من اتحاد الكرة اللواء أحمد فوزى ومحمد الطوبجى مدير إدارة تراخيص الأندية بالاتحاد وأكرم جورج وإيهاب الجندى ومحمود خليل.