شكرا لقرائتكم خبر عن رنيم الوليلي تتأهل إلى نصف نهائي سان فرانسيسكو للأسكواش..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حجزت البطلة المصرية رنيم الوليلي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى عالميا لسيدات الاسكواش، المقعد الأول في الدور نصف النهائي لبطولة "اوراكل نت سويت" سان فرانسيسكو الدولية والمقامة في الولايات المتحدة الأمريكية حتى 30 سبتمبر الجاري. وتغلبت الوليلي في مباراة الدور ربع النهائي على منافستها الانجليزية سارة جان بيري بشوطين نظيفين في مباراة استغرقت 21 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8, 11-8 . وتعد بطولة سان فرانسيسكو هي ثاني بطولات الموسم الجاري، وأول بطولة بفئة البلاتينيوم حيث تقدر قيمة جوائزها المادية بحوالي 121 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات. Advertisements يذكر أن رنيم الوليلي هي حامل لقب سان فرانسيسكو عن النسخة الماضية، وكانت البطلة المصرية قد حصلت على وصافة بطولة الصين أولى بطولات الموسم الجاري عقب خسارتها في المباراة النهائية أمام مواطنتها نور الطيب المصنفة الخامسة عالميا.

رنيم الوليلي

رنيم

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