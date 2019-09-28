شكرا لقرائتكم خبر عن شعيب سيكوك يقود مران مستبعدى الأهلى فى التتش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قاد السويسرى صاحب الأصول المغربية شعيب سيكوك، مدرب الأهلى المنضم حديثاً للجهاز الفنى، مران مستبعدى الفريق الأحمر الذى أقيم على ملعب التتش بالجزيرة صباح اليوم السبت.

ورغم أن عمل شعيب الأساسى هو تحليل أداء الفريق، إلا أنه بحسب تأكيدات جهاز الكرة بالأهلى فإن المدرب الجديد سيكون مسئولاً أيضاً عن تجهيز اللاعبين البدلاء والمستبعدين من القائمة الحمراء فى المباريات.

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ويواجه الأهلى فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية مساء اليوم على ملعب برج العرب بالإسكندرية، فى إياب دور الـ32 من بطولة دورى أبطال أفريقيا، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت لصالح الفريق الأحمر بثنائية نظيفة أحرزهما صلاح محسن ووليد سليمان.

وضمت قائمة الأهلى فى مواجهة كانو سبورت كلاً من: فى حراسة المرمى شريف إكرامي، وعلى لطفى، ومحمد الشناوي، خط الدفاع أحمد فتحي، ومحمد هاني، وياسر إبراهيم، ورامى ربيعه، ومحمود وحيد، وأيمن أشرف، خط الوسط عمرو السولية، وحمدى فتحي، وحسام عاشور، ووليد سليمان، ومحمد مجدى أفشة، وحسين الشحات، ورمضان صبحي، وجونيور أجايي، وأحمد الشيخ، وإليو ديانج، وفى الهجوم صلاح محسن ووليد أزارو.