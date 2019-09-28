شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشوربجى يواجه شقيقه مروان فى نصف نهائى سان فرانسيسكو للإسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضرب محمد الشوربجي لاعب سموحة والمصنف الثاني عالميا لرجال الأسكواش، موعدا مع شقيقه الأصغر مروان الشوربجي المصنف رقم 11 عالميا في نصف نهائي بطولة "أوراكل نت سويت"سان فرانسيسكو الدولية المقامة حاليا بالولايات المتحدة الأمريكية حتى 30 سبتمبر الجاري.

وتأهل محمد الشوربجي عقب تغلبه على منافسه ريان كوسكيلي بشوطين نظيفين في مباراة استغرقت 20 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-5, 11-6 .

فيما جاء تأهل مروان الشوربجي عقب تغلبه في مباراة الدور ربع النهائي على منافسه رفائيل كاندارا بشوطين مقابل شوط في مباراة استغرقت 45 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 12-10, 10-12, 13-11.

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يذكر أن هذه المرة الثانية على التوالي التي يتواجه فيها الشقيقان محمد ومروان بالدور نصف النهائي، حيث تواجه الثنائي من قبل في نصف نهائي بطولة الصين في افتتاح الموسم الجاري وفاز محمد على شقيقه ليتوج باللقب.

وتعد بطولة سان فرانسيسكو هي ثاني بطولات الموسم الجاري، وأول بطولة بفئة البلاتينيوم حيث تقدر قيمة جوائزها المادية بحوالي 121 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.