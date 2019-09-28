شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يقرر انتهاء مسابقات القسم الثانى والثالث منتصف أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، انتهاء مسابقات القسم الثانى والثالث منتصف شهر أبريل المقبل 2019 -2020.

وأكد مسئولو اللجنة الخماسية أنه تقرر إنهاء المسابقة قبل منتصف أبريل بسبب شهر رمضان.

ويرتبط دورى القسم الثالث بإقامته ظهراً وهو ما يؤدى لإرهاق كبير للاعبين فى حال إقامته فى شهر رمضان.

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وينطلق دورى القسم الثالث يوم 12 أكتوبر المقبل بينما ينطلق دورى القسم الثانى يوم 20 أكتوبر.

حرص جمال محمد على على ضرورة التنسيق مع المناطق والفروع بضرورة انطلاق مباريات القسم الثالث فى توقيت واحد، خاصة أن معظم الملاعب لا يوجد بها إضاءة.

يذكر أنه أجريت يوم 19 سبتمبر قرعة دوري القسم الثاني، بمقر الإتحاد المصري لكرة القدم بالجزيرة، في حضور د. جمال محمد على نائب رئيس لجنة إدارة الاتحاد ود. سحر عبد الحق عضو اللجنة وخالد كامل رئيس لجنة مسابقات القسم الثانى.