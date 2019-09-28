شكرا لقرائتكم خبر عن خلاف بسبب مكان معسكر منتخب مصر فى أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسود حالة من الغموض حول مكان معسكر منتخب مصر فى شهر أكتوبر المقبل، سواء بالقاهرة أو الإسكندرية بعد رغبة حسام البدري فى خوض اللقاء باستاد القاهرة.

يأتى هذا فى الوقت الذى طلب فيه شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الاوليمبي خوض وديتين فى نفس الفترة باستاد القاهرة من أجل تعود اللاعبين على أرضية الملعب قبل الاستعداد لبطولة أمم أفريقيا 2019 تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل وهو ما سيتم حسمه خلال الساعات المقبلة من قبل مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني.

ويخوض المنتخب الوطنى الاول مباراة ودية أمام بتسوانا يوم 14 أكتوبر المقبل، فى أول اختبار ودى لحسام البدرى.