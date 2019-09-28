رياضة | صالح جمعة يغيب عن تدريب الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صالح جمعة يغيب عن تدريب الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدى لاعبو الأهلي المستبعدين من مباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية والمقرر لها مساء اليوم السبت مرانًا قويًا صباح اليوم على ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة.

ويواجه الأهلي ضيفه كانو سبورت الغيني في الثامنة من مساء اليوم على ستاد برج العر بالإسكندرية بإياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، علمًا بأن الأهلي فاز في مباراة الذهاب بهدفين نظيفين.

وشارك في المران علي معلول وسعد سمير وحسين السيد وجيرالدو ومحمد محمود ومحمد عبدالمنعم ومصطفى شوبير وأحمد طارق، فيما غاب صالح جمعة عن مران المستبعدين لليوم الثاني على التوالي.

واشتمل المران على فقرة للكرات العرضية والتصويب على المرمى، وتقسيمة بمشاركة حارسين.

Advertisements

كما أدى عمار حمدي لاعب الأهلي جلسة تأهيل داخل صالة الجيمانزيوم بعد شعوره بإجهاد، وذلك على هامش مران المستبعدين من مباراة كانو سبورت الغيني.

ويعاني عمار من إجهاد عام حيث اكتفى اللاعب بأداء جلسة في صالة الجيمانزيوم.

وفي نفس السياق قرر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي منح لاعبيه راحة من التدريبات غدًا الأحد وذلك بعد خوضه مباراة كانو سبورت الغيني.

وجاء قرار فايلر بمنح لاعبيه راحة من التدريبات خوفًأ عليهم من تعرضهم للإجهاد خاصة وأن الفريق مقبل على مجموعة من المباريات الهامة.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته مساء الاثنين المقبل على ستاد مختار التتش بالجزيرة استعدادًا لمباراة الإنتاج الحربي والمقرر لها مساء الأربعاء المقبل في إطار مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.