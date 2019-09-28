رياضة | الأهلي يجهز عمار حمدي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يجهز عمار حمدي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اكتفى عمار حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بأداء جلسة في الجيم، على هامش مران الغائبين عن مواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، والذي أقيم اليوم على ملعب التتش.

وقاد سامي قمصان المدرب المساعد، تدريبات الغائبين عن مواجهة كانو سبورت، والتي اشتملت على بعض الفقرات التدريبية، لتجهيز اللاعبين للمرحلة المقبلة.

ويلتقي الأهلي مع كانو سبورت في الثامنة مساء اليوم على استاد برج العرب في اياب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي قد حسم جولة الذهاب بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بمالابو عاصمة غينيا الاستوائية.

ويستضيف فريق الأهلي نظيره كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في اللقاء الذي يجمع بينهما في الساعة الثامنة مساء اليوم ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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ونجح الأهلي في تحقيق الفوز خلال مباراة الذهاب بهدفين نظيفين لذلك تبدو مهمته سهلة في استاد برج العرب بالإسكندرية مع مدربه رينيه فايلر الذي يبحث عن فوز عريض يسعد جماهير القلعة الحمراء.

وقاد رينيه فايلر الأهلي للتتويج بلقب السوبر المصري ثم فاز على سموحة بهدف نظيف بعد أن كان قد تغلب على كانو سبورت في الذهاب لذلك يبحث فايلر عن الفوز الرابع.

ويغيب عن الأهلي أمام كانو سبورت مروان محسن ومحمود متولي للإصابة بينما استعاد وليد أزارو وصلاح محسن من الإصابة بالإضافة إلى باقي أفراد القائمة عمرو السولية وأليو ديانج وجونيور أجايي ومحمد مجدي أفشة وأيمن أشرف ومحمد الشناوي

وطلب فايلر من نجوم الأهلي تقديم عرض قوي وإحراز أكبر عدد ممكن من الأهداف للتأكيد على قوة الفريق وسعيه نحو الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا.

بينما يأمل بطل غينيا الاستوائية في تقديم عرض مشرف أمام الأهلي في لقاء الليلة أملًا في تحقيق نتيجة تاريخية تحسب له أمام المارد الأحمر.