رياضة | نيمار يساوم برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيمار يساوم برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان شرطًا للتخلي عن حقوقه المتعلقة بالحصول على مكافأة تجديد العقد مع برشلونة الإسباني.

وأبدى نيمار استعدادته لترك الـ 43 مليون يورو التي طلبها من برشلونة في المحكمة بشرط واحد، وهو كتابة التزام بتعهد به النادي بالتوقيع معه حتى يرحل عن باريس سان جيرمان الفرنسي.

ومن المفترض حسب تقارير إسبانية أن نيمار يحصل على 26 مليون يورو فقط، لكن اللاعب البرازيلي طالب بفائدة مالية على هذا المبلغ، بينما يدعي برشلونة أن تجاهل حقوقه يعود لانتقاله إلى باريس سان جيرمان وخرق العقد من خلال دفع قيمة الشرط الجزائي.

وقرر نيمار اللجوء إلى القضاء الإسباني عقب الفشل بالوصول إلى اتفاق يتضمن حصوله على مبلغ يصل إلى 43 مليون يورو بعد أن رحل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي بالشرط الجزائي 222 مليون يورو.

أزمة عنيفة تضرب برشلونة بسبب موعد الكلاسيكو

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يواجه فريق برشلونة أزمة جديدة بعد الإعلان عن موعد مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد في الساعة الواحدة من ظهر يوم 26 أكتوبر المقبل ضمن منافسات الأسبوع العاشر من الدوري الإسباني.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية عن أن برشلونة يواجه خطر الإرهاق قبل مباراة الكلاسيكو لأنه سيخوض مباراة فريق سلافيا براج التشيكىيبدورى أبطال أوروبا، مساء يوم 23 أكتوبر، خارج كامب نو ويحصل على راحة تصل إلى 62 ساعة فقط بين مباراتي سلافيا براج ولقاء ريال مدريد ما يجعل مهمة الفريق في منتهى الصعوبة.

ويحتل برشلونة المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 10 نقاط، بعد فوزه على ضيفه فريق فياريال 2-1.