رياضة | رغم تأهله.. فضيحة تهز ليفربول وتهدد باستبعاده من كأس الرابطة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رغم تأهله.. فضيحة تهز ليفربول وتهدد باستبعاده من كأس الرابطة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه نادي ليفربول خطر الاستبعاد من من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية رغم تأهله إلى دور الـ16 بعد الفوز على مليتون كينز دونز بهدفين نظيفين.

كشفت صحيفة "ذا أتلتيك" الإنجليزية عن أن ليفربل مهدد بالإقصاء من كأس الرابطة للاتهامات التي تطارده بمخالفة اللوائح في مباراة ميلتون كينز دونز يوم الأربعاء الماضي في منافسات الدور الثالث.

وأشارت إلى أن ليفربول متهم بالدفع بلاعب لا يحق له المشاركة فى البطولة خلال لقاء ميلتون كينز دونز لكنها لم تكشف عن هويته ونسبت الأمور إلى أنها أخطاء إدارية.

وأوضحت أن ليفربول يعكف على حل الأزمة الإدارية التى سبق وأن تعرض لها ساوثهامبتون فى عام 2014 عندما لعب جى دونج ون دون الحصول على بطاقته الدولية من ألمانيا عقب فترة إعارة لأوجسبورج، مما أدى لإقصاء ناديه من البطولة.

وأضافت أن اللجنة المنظمة لبطولة كأس رابطة المحترفين قد تكتفى بتغريم ليفربول بعدما أوقعته قرعة دور الـ 16 فى مواجهة أرسنال أواخر أكتوبر المقبل.

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محمد صلاح يقود ليفربول في مباراة "العقدة" أمام شيفيلد يونايتد

يحل فريق ليفربول بقيادة نجمه محمد صلاح ضيفًا ثقيلًا على شيفيلد يونايتد في اللقاء الذي يجمع بينهما في الساعة الواحدة والنصف ظهر اليوم ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

ويحتل فريق ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني بينما شيفيلد يونايتد في المركز العاشر برصيد 8 نقاط حصدها من انتصارين وتعادلين.

ويسعى فريق ليفربول إلى الحفاظ على صدارة الدوري الانجليزي أملاً في تعثر مانشستر سيتي أمام إيفرتون في الجولة ذاتها مما يرفع الفارق في حالة حدوث ذلك.

وفاز شيفيلد يونايتد على ليفربول بهدف نظيف التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز عام 1992 فيما تعادل الفريقان بنتيجة 1 – 1 في المباراة التي جمعتهما يوم 19 أغسطس 2006 وهو ما يمثل عقدة لقلعة الريدز بكل نجومها في الوقت الحالي محمد صلاح وفيرمينو ساديو ماني.