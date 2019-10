اونلاين | شوووت NOW: مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد بث مباشر (mO SALAH) هدف ليفربول الآن رابط ماتش ليفربول صلاح PLUS NEW

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شوووت NOW: مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد بث مباشر (mO SALAH) هدف ليفربول الآن رابط ماتش ليفربول صلاح PLUS NEW والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر محبو البريميرليج العديد من الديربيات والمباريات القوية بين كبار الدورى الإنجليزى وصدامها ببعضهم، وسنذكر لكم فى بعض الأسطر القليلة أهم الديربيات المنتظرة فى الدورى الإنجليزى بخلاف صداماته مع بعضهم. ديربي مانشستر بين فريقى مانشستر سيتى ومانشستر يونايتد. ديربى لندن بين فرق وهم:تشيلسي وآرسنال وتوتنهام وفولهام. ديربي الميرسيسايد بين ليفربول وإيفرتون. ديربي الشمال الغربى بين ليفربول ومانشستر يونايتد. ديربى التأين وير بين نيوكاسل وسندرلاند. ديربي شمال لندن بين أرسنال وتوتنهام. مواعيد مباريات ليفربول الإنجليزى فى الموسم الكروى الجديد 2019 / 2020:- ليفربول ضد نوريتش 9 /8 الساعة 9 ساوثامبتون ضد ليفربول 17 /8 الساعة 4 ليفربول ضد أرسنال 24 / 8 الساعة 6.30 بيرنتى ضد ليفربول 31 / 8 الساعة 6.30 ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد 14 / 9 الساعة 1.30 تشيلسى ضد ليفربول 22 / 9 الساعة 5.30 شيفلد يونايتد ضد ليفربول 28 / 9 الساعة 1.30 ليفربول ضد ليستر سيتى 5 / 10 الساعة 4 مانشستر يونايتد ضد ليفربول 19 / 10 الساعة 6.30 ليفربول ضد توتنهام 27 / 10 الساعة 6.30 أستون فيلا ضد ليفربول 2/ 11 الساعة 5 ليفربول ضد المان سيتى 9 / 11 الساعة 5 كريستال بلاس ضد ليفربول 23 / 11 الساعة 5 برايتون ضد ليفربول 30 / 11 الساعة 5 ليفربول ضد إيفرتون 4 / 12 الساعة 10 Advertisements بورنموث ضد ليفربول 7 / 12 الساعة 5 ليفربول ضد اتفورد 14 / 12 الساعة 5 وست هام ضد ليفربول 21 / 12 الساعة 5 ليستر سيتى ضد ليفربول 26 / 12 الساعة 5 ليفربول ضد ولفرهامبتون 28 / 12 الساعة 5 ليفربول ضد شيفلد يونايتد 1 / 1 الساعة 5 توتنهام ضد ليفربول 11 / 1 الساعة 5 ليفربول ضد مانشستر يونايتد 18 / 1 الساعة 5 ولفرهامبتون ضد ليفربول 21 / 1 الساعة 9.45 ليفربول ضد ساوثهامبتون 1 / 2 الساعة 5 نورويتش ضد ليفربول 8 / 2 الساعة 5 ليفربول ضد ست هام 22 / 2 الساعة 5 واتفورد ضد ليفربول 29 / 2 الساعة 5 ليفربول ضد بورنموث 7 / 3 الساعة 5 إيفرتون ضد ليفربول 14 / 3 الساعة 5 ليفربول ضد كريستال بالاس 21 / 3 الساعة 5 المان سيتى ضد ليفربول 4 / 4 الساعة 4 ليفربول ضد أستون فيلا 11 / 4 الساعة 4 برايتون ضد ليفربول 18 / 4 الساعة 4 ليفربول ضد بيرنلى 25 / 4 الساعة 4 أرسنال ضد ليفربول 2 / 5 الساعة 4 ليفربول ضد تشيلسى 9 / 5 الساعة 4 نيوكاسل يونايتد ضد ليفربول 17 / 5 الساعة 4

