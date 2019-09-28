اونلاين | يلا شوت MOHAMED SALAH مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد بث مباشر (GOAL sALAH) بي إن سبورتس المفتوحة LIVE NOW اون لاين جودة م

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مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد اليوم في الدوري الإنكليزي ستكون متاحة في البث المباشر عبر beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.

موعد مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد

البث المباشر لمباراة ليفربول ومضيفه شيفيلد يونايتد يوم السبت 28 أيلول/سبتمبر انطلاقاً من الساعة 14:30 بتوقيت مكة المكرمة (الساعة 13:30 بتوقيت مصر).

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مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 2.

مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.

وتوفر الخدمة مزايا عديدة وباقات رياضية وترفيهية مختلفة موجهة لكافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.