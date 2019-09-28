اونلاين | رابط BEIN LIVERPOOL: بث مباشر مباراة ليفربول وشيفيلدYalla ShooT كورة لايف| مشاهدة مباراة ليفربول اليوم KORA LIVE| جوول ص

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رابط BEIN LIVERPOOL: بث مباشر مباراة ليفربول وشيفيلدYalla ShooT كورة لايف| مشاهدة مباراة ليفربول اليوم KORA LIVE| جوول ص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق مباراة شيفيلد يونايتد وليفربول اليوم السبت 28 سبتمبر 2019 في الواحدة والنصف ظهرًا على ملعب برامول لين في إطار مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

* موعد المباراة والقناة الناقلة :

تنطلق مباراة ليفربول وكينز دونز في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر والعاشرة إلا ربع مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والحادية عشر إلا ربع مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة. وتذاع المباراة حصريًا ومباشرة على قناة Bein Sports 11 HD

* القنوات الناقلة والبث المباشر :

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البث مباشر مباراة شيفيلد يونايتد وليفربول اليوم في كأس الرابطة الإنجليزية، حيث يدخل الريدز هذا اللقاء وهو قادم من فوز على ام كيه دينز في كأس رابطة الأندية الإنجليزية بهدفين نظيفين ومازال محمد صلاح ورفاقه متصدرين للدوري برصيد 18 نقطة وبفارق 5 نقاط كاملة عن مانشستر سيتي أقرب مُنافسيه، حيث تمكن ليفربول الفوز في جميع المباريات التي خاضها في الدوري الإنجليزي حتى الآن.

كورة اون لاين مشاهدة مباراة شيفيلد يونايتد وليفربول بث مباشر، حيث تُذاع المباراة في الواحدة والنصف ظهرا اليوم السبت عبر شبكة قناة Bein Sports 11 HD باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع مباريات بطولة الدوري الإنجليزي، حيث تُذاع مباراة شيفيلد يونايتد وليفربول على الهواء مباشرة وحصرياً على قناة Bein Sports 11 HD بالإضافة إلى موقع BEIN CONNECT عبر شبكة الإنترنت.

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