شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب يقذف مشجعًا بحذائه عقب الهزيمة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهد الدوري العراقي لقطة غريبة خلال مباراة نفط ميسلون والصناعات الكهربائية، والتي انتهت بخسارة الأول 3-1، حسبما نقل موقع «سبوتنيك». ودفعت الهزيمة الجماهير للهجوم على مدرب الفريق أحمد دحام، وتوجيه السباب له. ولم يتمالك المدرب أعصابه، لتنقل الكاميرات قيامه بالبصق على أحد المشجعين وخلعه حذاءه وقذف المشجع به. وتدخل رجال الأمن وأعضاء الفريق لفض النزاع بين المدرب والجمهور، قبل أن يتطور.

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