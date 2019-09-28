شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد كانو سبورت والقنوات الناقلة لها والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي، مساء السبت، الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره كانو سبورت الغيني، على استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتنقل قناة أون سبورت المباراة عبر شاشتها. ويبحث النادي الأهلي بقيادة مديره الفنى السويسرى رينيه فايلر عن التأهل لدور المجموعات بتأكيد فوزه. كان الأهلي قد نجح في تحقيق الفوز في لقاء الذهاب بغينيا الاستوائية بهدفين نظيفين قبل أسبوعين.
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