سبورتينج لشبونة يتعاقد مع مدرب لا يملك رخصة

السبت 28 سبتمبر 2019

جورجي سيلاس

أعلن نادي سبورتنغ لشبونة البرتغالي عن تعيين جورجي سيلاس مدرباً جديداً للفريق الأول، ولكن سرعان ما طالته سهام النقد، إذ لا يمتلك المدرب رخصة لتدريب فرق دوري الدرجة الأولى.



وفي أول رد فعل لرئيس الرابطة الوطنية لمدربي كرة القدم، جوزيه بيريرا، أبدى عدم سعادته موضحاً أنه "يجب الالتزام بالقواعد الرياضية التي تضعها حكومة البرتغال والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)".

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وفي البرتغال توجد أربعة أنواع من الرخص التدريبية الأولى خاصة بكرة القدم الإقليمية، والثانية تتيح التدريب بدوري الدرجة الثالثة، والثالثة للتدريب بدوري الدرجة الثانية، والرابعة والأخيرة تسمى "يويفا برو" وتتيح للمدرب تدريب أندية الدرجة الأولى والمنتخبات الوطنية.

وللحصول على الرخصة الأخيرة يجب الحصول على كل ما سبقها أولاً.

وأوضح بيريرا أن سيلاس لا يمتلك سوى رخصة تدريب فرق الدرجة الثالثة، ولذا لا يمكنه حتى التدريب في دوري القسم الثاني.