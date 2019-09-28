شكرا لقرائتكم وفد الجبلاية يزور النادي المصري .. إعرف السبب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتواجد اليوم لجنة من اتحاد الكرة ، داخل النادي المصري البورسعيدي من أجل للتفتيش على التراخيص الخاصة بالأندية بناء على طلب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم – كاف، بصفته مشارك فى البطولة الكونفدرالية.

وزارت لجنة اتحاد الكرة يوم الأربعاء مقر النادي الأهلي للحصول على بعض الأوراق الخاص بتراخيص الأندية المحترفة مثل ميزانية النادي لمعرفة مطابقة النادي للشروط التى طلبها الكاف ، كما توجهت بعدها فى نفس اليوم إلى مقر نادي الزمالك للحصول على بعض المستندات الخاصة بتطبيق تراخيص الأندية المحترفة مثل الملاعب وقطاع الناشئين والبنية التحتية للنادي ، كما تفتش اللجنة التابعة لاتحاد الكرة، على المدربين الذين يعملون بالقطاعات والتأكد من ضرورة حصول كل مدرب على رخصة "c" للعمل بقطاعات الناشئين.

وخصص اتحاد الكرة لجنة من داخل الجبلاية لإعداد تقرير خاص برخص الأندية الأربعة المشاركة فى البطولات الأفريقية من أجل تقديمه لمسئولو الكاف.

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وتواجد مسئولو اللجنة فى نادي بيراميدز مساء الخميس للتفتيش على رخص الأندية المحترفة بصفته مشارك فى الكونفدرالية .

وتضم اللجنة المشكلة من اتحاد الكرة اللواء أحمد فوزي و محمد الطوبجي مدير ادارة تراخيص الأندية بالاتحاد و أكرم جورج و إيهاب الجندي و محمود خليل.