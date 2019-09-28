شكرا لقرائتكم بعد أزمة تصويت صلاح .. قرار جديد لاتحاد الكرة تعرف عليه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أصدر مجلس إدارة اتحاد الكرة قراراً للجنة التنفيذية بعرض جميع الخطابات والإيميلات التى تصل مقر الجبلاية يومياً على المجلس، وذلك

عقب الأزمة التى شهدها الجبلاية والتصويت لجائزة أفضل لاعب فى العالم التى يتواجد بها محمد صلاح نجم المنتخب الوطنى المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي.

كان الاتحاد الدولى لكرة القدم – فيفا- قد رفض صوت مصر فى التصويت لجائزة أفضل لاعب بسبب عدم صحة الإجراءات.

Advertisements

وكشف عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة عن أنه سيتم محاسبة كل من أخطأ في أزمة التصويت الخاصة باختيار أفضل لاعب ومدرب الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، THE BEST، بعد استبعاد صوتي مصر للمدير الفني وقائد المنتخب وحجبهما في التصويت الأخير وتسبب في حرمان محمد صلاح نجم مصر وليفربول من تصويت بلاده وعدد من النقاط المهمة في التصويت على جائزة أفضل لاعب في العالم.

وقال الجنايني أن اللجنة تواصلت مع الفيفا لتوضيح أسباب عدم اعتماد التصويت الخاص بمصر، ورد بخطاب رسمي على وجود خطأ في الإجراءات.

كان محمد صلاح حصل على المركز الرابع فى سباق أفضل لاعب فى العالم خلف ميسى وفان دايك ورونالدو.