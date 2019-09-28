شكرا لقرائتكم بعد أزمة تصويت صلاح .. قرار جديد لاتحاد الكرة تعرف عليه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
عقب الأزمة التى شهدها الجبلاية والتصويت لجائزة أفضل لاعب فى العالم التى يتواجد بها محمد صلاح نجم المنتخب الوطنى المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي.
كان الاتحاد الدولى لكرة القدم – فيفا- قد رفض صوت مصر فى التصويت لجائزة أفضل لاعب بسبب عدم صحة الإجراءات.
وقال الجنايني أن اللجنة تواصلت مع الفيفا لتوضيح أسباب عدم اعتماد التصويت الخاص بمصر، ورد بخطاب رسمي على وجود خطأ في الإجراءات.
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