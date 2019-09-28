شكرا لقرائتكم شعيب سيكوك يقود مران المستبعدين من قائمة الأهلى أمام كانو سبورت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قاد السويسري صاحب الأصول المغربية شعيب سيكوك مدرب الأهلى المنضم حديثاً للجهاز الفني، مران مستبعدي الفريق الأحمر الذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة صباح اليوم السبت.

ورغم أن عمل شعيب الأساسي هو تحليل أداء الفريق، إلا أنه بحسب تأكيدات جهاز الكرة بالأهلى فإن المدرب الجديد سيكون مسئولاً أيضاً عن تجهيز اللاعبين البدلاء والمستبعدين من القائمة الحمراء فى المباريات.

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ويواجه الأهلى فريق كانو سبورت بطل غينيا الأستوائية مساء اليوم على ملعب برج العرب بالإسكندرية، فى المواجهة التي تأتى فى إياب دور الـ32 من بطولة دورى أبطال افريقيا، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت لصالح الفريق الأحمر بثنائية نظيفة أحرزهما صلاح محسن و وليد سليمان.

وضمت قائمة الأهلى فى مواجهة كانو سبورت كلاً من فى حراسة المرمى شريف إكرامي، وعلي لطفى، ومحمد الشناوي، خط الدفاع أحمد فتحي، ومحمد هاني، وياسر إبراهيم، ورامي ربيعه، ومحمود وحيد، وأيمن أشرف، خط الوسط عمرو السولية، وحمدي فتحي، وحسام عاشور، ووليد سليمان، ومحمد مجدي أفشة، وحسين الشحات، ورمضان صبحي، وجونيور أجايي، وأحمد الشيخ ، وإليو ديانج، وفى الهجوم صلاح محسن ووليد أزارو