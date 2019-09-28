شكرا لقرائتكم الأخوان محمد ومروان الشوربجى وجها لوجه فى نصف نهائى سان فرانسيسكو للاسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه محمد الشوربجى لاعب سموحة والمصنف الثانى عالميا لرجال الاسكواش، شقيقه الأصغر مروان الشوربجى المصنف رقم 11 عالميا فى نصف نهائى بطولة "أوراكل نت سويت" سان فرانسيسكو الدولية المقامة حاليا بالولايات المتحدة الأمريكية حتى 30 سبتمبر الجارى.

ونجح محمد الشوربجى فى التأهل عقب تغلبه على منافسه ريان كوسكيلى بشوطين نظيفين فى مباراة استغرقت 20 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-5, 11-6.

Advertisements

فيما جاء تأهل مروان الشوربجى عقب تغلبه فى مباراة الدور ربع النهائى على منافسه رفائيل كاندارا بشوطين مقابل شوط فى مباراة استغرقت 45 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 12-10, 10-12, 13-11.

جدير بالذكر أن هذه المرة الثانية على التوالى التى يتواجه فيها الشقيقان محمد ومروان بالدور نصف النهائى، حيث تواجه الثنائى من قبل فى نصف نهائى بطولة الصين فى افتتاح الموسم الجارى وفاز محمد على شقيقه ليتوج باللقب.

وتعد بطولة سان فرانسيسكو هى ثانى بطولات الموسم الجارى، وأول بطولة بفئة البلاتينيوم حيث تقدر قيمة جوائزها المادية بحوالى 121 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.