عمرو الجناينى مشرفا على منتخب مصر...

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جدة - عمرو شويل كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، تولى عمرو الجنايني منصب المشرف على منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري المدير الفنى.

وأعلن مسئولو اللجنة الخماسية أنه تم إخطار مسئولى المنتخب بتولي عمرو الجنايني، ملف الإشراف على المنتخب الأول بعد رغبة أحد أعضاء المجلس فى التواجد فى هذا المنصب.

وكان حسام البدري المدير الفني أعلن عن أسماء الجهاز المعاون له فنيًا وإداريا وجاء كالتالى: محمد بركات "مدير إداري" وطارق مصطفى وأحمد أيوب مدربان وسيد معوض مدرب مساعد وأيمن طاهر مدرب حراس مرمى، ومحمد أبو العلا طبيب منتخب والتونسي أنيس الشعلاني مخطط أحمال وشادي الجيلاني منسق إعلامي ومينا سامح وعلى محمد على إداريين، وبدر أمام ومحمد أسامة فى الجهاز الطبي.

كشف حسام البدرى المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم أنه سيعلن عن قائمة اللاعبين المحلية لمعسكر شهر أكتوبر يوم الخميس المقبل وتحديدًا عقب انتهاء مباريات الجولة الثانية للدورى، بعد أن تم الاستقرار على تواجد 5 محترفين هم محمد صلاح ومحمود تريزيجيه وأحمد حجازي وأحمد حسن (كوكا)، محمد النني.