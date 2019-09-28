شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يتحمل تكاليف إقامة وإنتقالات منتخب بتسوانا لمواجهة الفراعنة ودياً... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وسينطلق معسكر منتخب مصر فى الفترة من 7 إلى 15 أكتوبر المقبل بالقاهرة وتجرى محاولات لإقامة اللقاء باستاد القاهرة.
ومن المقرر ان يعلن حسام البدرى عن القائمة المحلية عقب مباريات الجولة الثانية، بعدما تم الاستقرار على وجود 5 محترفين هم محمد صلاح ومحمود تريزيجيه وأحمد حجازى وأحمد حسن كوكا، ومحمد الننى.
وقدم اتحاد الكرة خلال مؤتمرا صحفيا مؤخرا الجهاز الفنى الجديد لمنتخب مصر بقيادة حسام البدرى، والذى يضم محمد بركات مدير المنتخب وطارق مصطفى وأحمد أيوب مدربين وسيد معوض مدرب مساعد وأيمن طاهر مدرب حراس مرمى.
ويقود حسام البدرى منتخب مصر الأول لكرة القدم خلفاً للمكسيكى خافيير أجيرى الذى تمت إقالته عقب الهزيمة بهدف دون رد أمام جنوب أفريقيا و الخروج من دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى استضافتها مصر.
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