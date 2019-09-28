شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يتحمل تكاليف إقامة وإنتقالات منتخب بتسوانا لمواجهة الفراعنة ودياً... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتحمل اتحاد الكرة، تكاليف إقامة وإنتقالات منتخب بتسوانا، قبل مواجهة منتخب مصر وديا يوم 14 أكتوبر المقبل، ضمن برنامج الاعداد للتصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2021.

وطلب اتحاد الكرة البتسوانى من نظيره المصرى تحمل تكلفة إقامته طوال فترة تواجده فى مصر، كشرط أساسى لإقامة المباراة وهو ما رحب به مسئولو الجبلاية.

وسيتواجد منتخب بتسوانا لكرة القدم فى مصر يوم 7 أكتوبر لمواجهة مصر ودياً يوم 14 من نفس الشهر، فى إطار الإعداد لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 التى تقام بالكاميرون.

وسينطلق معسكر منتخب مصر فى الفترة من 7 إلى 15 أكتوبر المقبل بالقاهرة وتجرى محاولات لإقامة اللقاء باستاد القاهرة.

Advertisements

ومن المقرر ان يعلن حسام البدرى عن القائمة المحلية عقب مباريات الجولة الثانية، بعدما تم الاستقرار على وجود 5 محترفين هم محمد صلاح ومحمود تريزيجيه وأحمد حجازى وأحمد حسن كوكا، ومحمد الننى.

وقدم اتحاد الكرة خلال مؤتمرا صحفيا مؤخرا الجهاز الفنى الجديد لمنتخب مصر بقيادة حسام البدرى، والذى يضم محمد بركات مدير المنتخب وطارق مصطفى وأحمد أيوب مدربين وسيد معوض مدرب مساعد وأيمن طاهر مدرب حراس مرمى.

ويقود حسام البدرى منتخب مصر الأول لكرة القدم خلفاً للمكسيكى خافيير أجيرى الذى تمت إقالته عقب الهزيمة بهدف دون رد أمام جنوب أفريقيا و الخروج من دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى استضافتها مصر.