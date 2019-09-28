«السبت للكروي».. تعرف على مواعيد مباريات اليوم في البطولات المحلية والقارية والأوروبية

الموجز
تقام اليوم، السبت، عدد من المباريات الهامة والقوية في مختلف البطولات المحلية والقارية.
وسيخوض النادي الأهلي مساء اليوم مباراة سهلة نظرياً أمام كانو سبورت في إياب دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.
وسيواجه فريق ليفربول الإنجليزي مباراة قوية أمام شيفيلد يونايتد في افتتاح الجولة السابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي.
بينما تشهد بطولة الدوري الإسباني مباراة أخرى قوية بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في إطار الجولة السابعة من الليجا.
نادي مصر × أسوان .. الموعد 5:30 مساءً .. وستنقل المباراة على قناة أون سبورت 2.
المقاولون العرب × سموحة.. الموعد 5:30 مساءً .. وستنقل المباراة على قناة أون سبورت 1.
* دوري أبطال أفريقيا:
الأهلي × كانو سبورت .. الموعد 8 مساءً .. وستنقل المباراة على قنوات أون سبورت، تايم سبورت "أرضي".
* الدوري الإنجليزي:
شيفيلد يونايتد × ليفربول .. الموعد 1:30 ظهرًا.. وستنقل المباراة على قناة بي إن سبورتس 2.
توتنهام × ساوثهامبتون .. الموعد 4 عصرًا.. وستنقل المباراة على قناة بي إن سبورتس 11.
تشيلسي × برايتون .. الموعد 4 عصرًا.. وستنقل المباراة على قناة بي إن سبورتس 2.
إيفرتون × مانشستر سيتي .. الموعد 6:30 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 2.
* الدوري الإسباني:
خيتافي × برشلونة .. الموعد 4 عصرًا.. وستنقل المباراة على قناة بي إن سبورتس 3.
أتلتيكو مدريد × ريال مدريد .. الموعد 9 مساءً .. وستنقل المباراة على قناة بي إن سبورتس 3.
يوفنتوس × سبال .. الموعد 3 ظهرًا.. وستنقل المباراة على قناة بي إن سبورتس 4.
سامبدوريا × إنتر ميلان.. الموعد 6 مساءً .. وستنقل المباراة على قناة بي إن سبورتس 4.
* الدوري الألماني:
بادربورن × بايرن ميونيخ .. الموعد 3:30 ظهرًا.. وستنقل المباراة على قناة بي إن سبورتس 5.
بوروسيا دورتموند × فيرد بريمن .. الموعد 6:30 مساءً .. وستنقل المباراة على قناة بي إن سبورتس 5.
* الدوري الفرنسي:
بوردو × باريس سان جيرمان .. الموعد 5:30.. وستنقل المباراة على قناة بي إن سبورتس 6.
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