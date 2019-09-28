موعد مباراة الأهلي وكانو سبورت اليوم السبت 28/9/2019 في بطولة أبطال أفريقيا

يستضيف النادي الأهلي اليوم فريق كانو سبورت بطل غينيا الأستوائية في مباراة الإياب في الدور 32 من بطوله دوري أبطال أفريفيا على أرض أستاد برج العرب بالإسكندرية.

ويدخل النادي الأهلي المباراة بحالة من الحماس الشديد لتحقيق الفوز على نادي كانو سبورت بقيادة المدرب الفني الجديد “رينيه فايلر” ويتطلع للتأهل لدور المجموعات، خاصةً أنه حقق الفوز في مباراة الذهاب على الفريق الغيني بهدفين مقابل لا شيء.

موعد مباراة الأهلي وكانو سبوت والقنوات الناقلة

من المقرر أن تقام مباراة الأهلي و كانو سبورت مساء اليوم السبت 28/9/2019 على ارض أستاد برج العرب في تمام الساعة الثامنة مساءً، وبالنسبة للقناة الناقلة للمباراة، سوف تقوم قناة أون سبورت الرياضية بنقل أحداث اللقاء مباشرةً.