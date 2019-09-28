تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة كانو سبورت بدوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:

استقر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، بشكل كبير على تشكيل الفريق لمباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية.

ويستضيف الأهلي، مساء اليوم السبت، نظيره كانو سبورت، ضمن ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.

جاء تشكيل الأهلي المتوقع على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي مع احتمالية البدء بشريف إكرامي

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خط الدفاع: محمود وحيد، أيمن أشرف، رامي ربيعة، محمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية

خط الوسط المهاجم: محمد مجدي "قفشة"، رمضان صبحي، حسين الشحات / أحمد الشيخ

الهجوم : صلاح محسن.