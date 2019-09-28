موعد مبارة الأهلي وكانو سبورت الغيني في دوري أبطال إفريقيا

تنطلق اليوم السبت، العديد من المباريات في مختلف البطولات وأبرزها مبارة الأهلي وكانو سبورت الغيني في دوري أبطال أفريقيا، وريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني.

الأهلي يواجه كانو سبورت من غينيا الاستوائية في الثامنة مساءً في إياب دور الـ٣٢ من دوري أبطال إفريقيا.

وفي الدوري المصري

يواجة المقاولون العرب نظيره سموحة بينما يواجه اف سي مصر أسوان في الخامسة والنصف مساءً.

وتقام 8 مباريات في الدوري الإنجليزي.

ليفربول وشيفيلد يونايتد في الواحدة والنصف ظهرا.

ثم 6 مباريات في نفس التوقيت في الرابعة عصرا.

أبرز المواجهات الـ 6 ستكون بين

وفي السادسة مساءً يواجه مانشستر سيتي إيفرتون.

وفي الدوري الإسباني

يواجه أتليتك بلباو فالنسيا في الواحدة ظهرا.

ويواجه

ويواجه أتليتكو مدريد نظيره

وفي

يلعب يوفنتوس أمام سبال في الثالثة عصرًا.

ويحل إنتر ضيفا على سامبدوريا في السادسة مساءً.

والختام سيكون بين ساسولو وأتلانتا في التاسعة إلا ربع مساءً.

بينما تقام في الدوري الألماني مواجهتين

حيث يواجه بادربورن فريق بايرن ميونيخ في الثالثة والنصف عصرا.

ويلعب بوروسيا دورتموند أمام فيردر بريمن في السادسة والنصف مساءً.

وفي الدوري الفرنسي

يلعب باريس سان جيرمان مع بوردو في الخامسة والنصف مساءً.

ويواجه فريق لاريسا اليوناني الذي يلعب في صفوفه عمرو وردة فريقه أمام أريس في الرابعة والربع عصرا.

وفي تركيا، يستعد كريم حافظ للظهور مع قاسم باشا أمام دينيزلي سبور في الثانية عصرا. ظهرا.ثم 6 مباريات في نفس التوقيت في الرابعة عصرا.أبرز المواجهات الـ 6 ستكون بين تشيلسي وبرايتون على بي وأستون فيلا ضد بيرنلي.وفي السادسة مساءً يواجه مانشستر سيتي إيفرتون.وفي الدوري الإسبانييواجه أتليتك بلباو فالنسيا في الواحدة ظهرا.ويواجه برشلونة خيتافي في الرابعة عصرا بعدها مواجهة غرناطة ضد ليجانيس.ويواجه أتليتكو مدريد نظيره ريال مدريد في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.وفي الدوري الإيطالي يلعب يوفنتوس أمام سبال في الثالثة عصرًا.ويحل إنتر ضيفا على سامبدوريا في السادسة مساءً.والختام سيكون بين ساسولو وأتلانتا في التاسعة إلا ربع مساءً.بينما تقام في الدوري الألماني مواجهتينحيث يواجه بادربورن فريق بايرن ميونيخ في الثالثة والنصف عصرا.ويلعب بوروسيا دورتموند أمام فيردر بريمن في السادسة والنصف مساءً.وفي الدوري الفرنسييلعب باريس سان جيرمان مع بوردو في الخامسة والنصف مساءً.ويواجه فريق لاريسا اليوناني الذي يلعب في صفوفه عمرو وردة فريقه أمام أريس في الرابعة والربع عصرا.وفي تركيا، يستعد كريم حافظ للظهور مع قاسم باشا أمام دينيزلي سبور في الثانية عصرا.

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