رياضة | ماذا قالت صحف إسبانيا عن "نكسة" برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماذا قالت صحف إسبانيا عن "نكسة" برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالبت الصحف الكتالونية المنتمية إلى نادي برشلونة فريق الكرة بالاستيقاظ خارج الديار والعودة لسكة الانتصارات مرة أخرى خارج ملعب الكامب نو.

ولم يحقق برشلونة هذا الموسم حتى الآن أي انتصار خارج ملعبه في الليجا أو دوري أبطال أوروبا.

وعنونت صحيفة "سبورت" الكتالونية على غلاف صفحتها الرئيسية "استيقاظ" مؤكدة يجب على برشلونة الخروج من مساره السيئ بعيداً عن الكامب نو للحصول على ثلاث نقاط من شأنها أن تعطي الثقة وتعيد القيادة.

كما أشارت الصحيفة أيضا بثقة المدرب الإسباني أرنستو فالفيردي في ثلاثي خط الهجوم الذي سيشارك في المباراة هو عثمان ديمبلي ولويس سواريز وأنطوان جريزمان في ملعب خيتافي.

أما صحيفة "موندو ديبورتيفو" فقالت إن برشلونة سيخوض مباراة اليوم بدون ميسي ولا فاتي وملزمين بالفوز.

وتابعت الصحفة أن برشلونة يزور أصعب فريق: الأول فالأخطاء والبطاقات.

التشكيل المتوقع لمواجهة برشلونة أمام خيتافي

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