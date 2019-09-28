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رياضة | ماذا قالت صحف إسبانيا عن "نكسة" برشلونة

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماذا قالت صحف إسبانيا عن "نكسة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالبت الصحف الكتالونية المنتمية إلى نادي برشلونة فريق الكرة بالاستيقاظ خارج الديار والعودة لسكة الانتصارات مرة أخرى خارج ملعب الكامب نو.

ولم يحقق برشلونة هذا الموسم حتى الآن أي انتصار خارج ملعبه في الليجا أو .

وعنونت صحيفة "سبورت" الكتالونية على غلاف صفحتها الرئيسية "استيقاظ" مؤكدة يجب على برشلونة الخروج من مساره السيئ بعيداً عن الكامب نو للحصول على ثلاث نقاط من شأنها أن تعطي الثقة وتعيد القيادة.

كما أشارت الصحيفة أيضا بثقة المدرب الإسباني أرنستو فالفيردي في ثلاثي خط الهجوم الذي سيشارك في المباراة هو عثمان ديمبلي ولويس سواريز وأنطوان جريزمان في ملعب خيتافي.

أما صحيفة "موندو ديبورتيفو" فقالت إن برشلونة سيخوض مباراة اليوم بدون ولا فاتي وملزمين بالفوز.

وتابعت الصحفة أن برشلونة يزور أصعب فريق: الأول فالأخطاء والبطاقات.

التشكيل المتوقع لمواجهة برشلونة أمام خيتافي

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يحل برشلونة ضيفًا على خيتافي في المباراة التي ستقام على ملعب "كولسيوم ألفونسو بيريز" في إطار مباريات الجولة السابعة من مسابقة لكرة القدم "الليجا".

ويخوض الفريق الكتالوني مباراة اليوم باحثًا عن الفوز الأول له خارج الديار، حيث لم يتمكن هذا الموسم من تحقيق أي انتصار خارج ملعب الكامب نو.

ويغيب عن برشلونة في مباراة اليوم الثنائي ليونيل ميسي وأنسو فاتي بسبب الإصابة التي لحقت بهما مؤخرًا.

واستقر الإسباني أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام خيتافي، والذي من المتوقع أن يكون كالتالي :-

حراسة المرمى : تير شتيجن

خط الدفاع : سيميدو - بيكيه - لينغليت - جونيور

خط الوسط : سيرجيو بوسكيتس - فرانكي دي يونج - أرثور

خط الهجوم : عثمان ديمبلي - لويس سواريز - أنطوان جريزمان.

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