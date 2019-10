رياضة | عين.. ما لا تعرفه عن ميجان رابينو أفضل لاعبة في العالم 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عين.. ما لا تعرفه عن ميجان رابينو أفضل لاعبة في العالم 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نالت الأمريكية ميجان رابينو لاعبة فريق رين الفرنسي بجائزة أفضل لاعبة في العالم THE BEST وذلك في حفل الجوائز السنوي للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) الذي أقيم الإثنين الماضي في مدينة ميلانو الإيطالية. وقادت رابينو منتخب أمريكا هذا العام للتتويج ببطولة كأس العالم للسيدات. كما توج الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة ومنتخب الأرجنتين بجائزة أفضل لاعب في العالم THE BEST وذلك في حفل الجوائز السنوي، حيث تفوق على كلا من الهولندي فان دايك نجم ليفربول ومنتخب هولندا والبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس والمنتخب البرتغالي. واختارت عين الخليج 365 الرياضي ميجان نجمة الأسبوع لإلقاء الضوء على مشوارها الكروي.

- ولدت ميجان رابينو في 15 يوليو 1985 بمدينة ريدينج في ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية.

- بدأت ميجان مشوارها الكروي عام 2002 وهي في الستبعة عشر من عمرها في صفوف الناشئين بنادي جروف برايد وكانت تلعب في مركزي خط الوسط والجناح.

- ترعرعت ميجان مع والديها دينيس وجيم رابينو بالإضافة لأخواتها الأربع سيسيه وجينفر وبراين ومايكل وأختها التوأم راشيل إليزابيث

-كانت راشيل أخت ميجان تمارس كرة القدم حتى أنها مثلت منتخب بلادها مع منتخب تحت 23 عامًا ولكن إصابتها في أربطة الركبة أجبرتها على الاعتزال مبكرًا والاتجاه لممارسة الطب.

- تنتمي ميجان رابينو إلى أصول إيطالية وأيرلندية من ناحية أجدادها.

- بدأت ميجان ممارسة كرة القدم وهي في الثالثة من عمرها وكان أخيها براين الذي كان يمارس اللعبة هو مثلها الأعلى.

- عندنا كانت ميجان في العاشرة من عمرها، كان أخيها براين في الخامسة عشر من عمره وتم احتجازه في قضية مخدرات وقرر براين الإقلاع عنها بعد مشاهدة نجاح أخته ميجان في مجال كرة القدم.

- ظلت ميجان تلعب كرة القدم في الفرق التي كان يدربها والدها حتى مرحلة الثانوية. في 2002، وهي في السابعة عشر من عمرها لعبت ميجان وأختها راشيل لنادي جروف برايد لمدة 3 مواسم.

- في 2005، التحقت ميجان وأختها راشيل بجامعة بورت لاند بايلوتس ولعبوا لها لمدة 3 مواسم.

- بدأ نجم ميجان يسطع مع شيكاغو ريد ستارز عام 2009 الذي خاضت معه موسم واحد لعبت خلاله 38 مباراة وسجلت خلالها 3 أهداف.

- في ديسمبر 2010، انضمت ميجان إلى فلادلفيا اندبندنس وسجلت له هدف واحد في 4 مباريات لترحل بعدها في نفس العام إلى جاك ماجيك وخاضت معه 10 مباريات وسجلت خلالهم 3 أهداف.

- في أكتوبر 2011، خاضت ميجان أول تجاربها الاحترافية خارج بلدها تحديداً في استراليا، حيث لعبت لنادي سيدني وسجلت له هدف في مبارتين فقط لتساعد ناديها على الصعود إلى المركز الثالث وخاضوا مباراة بلاي أوف (play off) مع بريسبن رور ولكنهم خسروها بركلات الترجيح.

- في صيف 2012، عادت ميجان إلى موطنها ولعبت لنادي سياتل واندرز ولعبت له مباراتين فقط

- في يناير 2013، بدأت ميجان ثاني تجاربها الاحترافية في فرنسا تحديداً مع ليون الذي انضمت له لمدة 6 أشهر مقابل 11 ألف يورو شهرياً وسجلت له 8 أهداف في 28 مباراة.

- في نفس العام، رحلت ميجان إلى فريقها الحالي رين الذي سجلت له 37 هدف في 75 مباراة حتى الآن وتوجت معه بدوري السيدات NWSL Sheild عامي 2014 و2015.

- انضمت ميجان إلى صفوف منتخب الولايات المتحدة الأمريكية تحت 23 عامًا في 2003 وهو في الثامنة عشر من عمرها وسجلت له 9 أهداف في 21 مبارة.

- تم تصعيد ميجان إلى المنتخب الأول في 2006، مثلت ميجان منتخب بلادها في 158 مباراة وسجلت له 50 هدف حتى الآن.

- توجت ميجان مع منتخب بلادها بذهبية أولمبياد لندن 2012، كما حصلت على المركز الثاني في بطولة كأس العالم 2011 التي أقيمت بألمانيا وتوجت بنفس البطولة مرتين عامي 2015 بكندا و2019 بفرنسا.