رياضة | تشكيل ليفربول المتوقع أمام شيفيلد يونايتد

يخوض فريق ليفربول مواجهة صعبة في الواحدة والنصف ظهر اليوم أمام مضيفه شيفيلد يونايتد في إطار مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليج".

ويسعى رجال المدرب الألماني يورجن كلوب لتحقيق الفوز السابع على التوالي في البريميرليج ومواصلة الابتعاد في الصدارة عن الملاحق مانشستر سيتي.

واستقر يورجن كلوب على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم والذي من المتوقع أن يكون كالتالي

تشكيل ليفربول المنتظر أمام شيفيلد يونايتد

حراسة المرمى: أدريان

خط الدفاع: أليسكندر أرنولد - ماتيب - فان دايك - روبيرتسون

خط الوسط: هيندرسون - فابينهو - فاليندوم

خط الهجوم : محمد صلاح - ساديو ماني - روبيرتو فيرمينيو

ويحتل فريق ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني بينما شيفيلد يونايتد في المركز العاشر برصيد 8 نقاط حصدها من انتصارين وتعادلين.

ويسعى فريق ليفربول إلى الحفاظ على صدارة الدوري الانجليزي أملاً في تعثر مانشستر سيتي أمام إيفرتون في الجولة ذاتها مما يرفع الفارق في حالة حدوث ذلك.

وفاز شيفيلد يونايتد على ليفربول بهدف نظيف التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز عام 1992 فيما تعادل الفريقان بنتيجة 1 – 1 في المباراة التي جمعتهما يوم 19 أغسطس 2006 وهو ما يمثل عقدة لقلعة الريدز بكل نجومها في الوقت الحالي محمد صلاح وفيرمينو ساديو ماني.